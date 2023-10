Conflitto tra Israele e Hamas, YouTube: 'rimossi decine di migliaia di video violenti'

La guerra tra Israele e Hamas ha sollevato nuovamente il polverone della disinformazione sui social: mentre le autorità dell'UE collaborano con Meta per la rimozione di fake news, campagne di disinformazione e deepfake legati al conflitto da Instagram e Facebook, anche YouTube viene seguito attentamente dalle istituzioni europee.

Nelle scorse ore, infatti, il Commissario europeo per i servizi e il mercato interno Thierry Breton ha chiesto a YouTube di vigilare sulle fake news sul conflitto tra Israele e Hamas che starebbero proliferando sulla piattaforma. Breton, in particolare, ha scritto una lettera al CEO di Google Sundar Pichai (sulla falsariga della precedente lettera all'ex-CEO di Twitter Elon Musk) chiedendogli di "tenere fede ai precisi obblighi stabiliti dal Digital Services Act (DSA) dell'Unione Europea sulla moderazione dei contenuti".

In particolare, Breton ha imposto a YouTube di essere "molto vigile" sulla situazione delle campagne di disinformazione relative al conflitto tra Israele e Hamas, temendo che le piattaforme social vengano utilizzate per la radicalizzazione dei giovani o per l'incitamento al terrorismo anche in Europa. D'altro canto, dopo l'evacuazione del Louvre del 14 ottobre a causa di una minaccia terroristica, sembra che le autorità europee (e quelle francesi in particolare) stiano monitorando attentamente i social network per prevenire la diffusione di contenuti radicali.

Secondo Breton, la Commissione Europea ha verificato una "rapida crescita di contenuti illegali e di disinformazione" sui principali social network, tra cui anche YouTube, dove si potrebbero reperire "contenuti violenti, tra cui la presa di alcuni ostaggi e altri video con contenuti grafici". Infine, il Commissario europeo ha spiegato che YouTube e Google devono "mettere in atto tutte le misure volte a risolvere qualsiasi discussione nata tra i civili a partire dalla disinformazione".

Ivy Choi, portavoce di YouTube, ha spiegato ai colleghi di The Verge che Big G ha rimosso tutti i video violenti collegati ad Hamas dalla sua piattaforma. Nello specifico, l'azienda ha "eliminato decine di migliaia di video violenti e ha chiuso centinaia di canali in seguito all'inizio del conflitto in Israele e a Gaza". Infine, YouTube ha dichiarato che provvederà a "collegare le persone con contenuti informativi autorevoli e di alta qualità".