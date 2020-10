Confutata una convinzione di 75 anni nell'evoluzione dei rettili

Una coppia di ricercatori ha viaggiato in più di 20 paesi e più di 50 musei diversi per eseguire scansioni e foto di quasi 1.000 fossili di rettili. Il lavoro non è stato vano, poiché hanno confutato una convinzione vecchia 75 anni nell'evoluzione dei rettili.

Secondo molti esperti, infatti, le principali transizioni evolutive si sono sempre verificate in grandi, rapidi (geologicamente parlando) esplosioni, innescate da importanti cambiamenti ambientali. I ricercatori, dal canto loro, hanno mostrato che l'evoluzione dei lignaggi estinti di rettili da oltre 250 milioni di anni fa ha avuto luogo attraverso molte piccole esplosioni di cambiamenti morfologici, per un periodo di 50 milioni di anni invece che durante un unico grande evento evolutivo, come si pensava in precedenza.

La coppia ha dimostrato che la prima evoluzione della maggior parte dei lignaggi di lucertole era un processo continuamente più lento e incrementale di quanto si pensasse in precedenza. "Non è stato un salto improvviso che ha stabilito l'ampia diversità che vediamo oggi nei rettili", affermano i ricercatori. "C'è stato un salto iniziale, ma relativamente piccolo, e poi un aumento sostenuto nel tempo di quei tassi e diversi valori di diversità".

I risultati sono contrari alla teoria evolutiva della radiazione adattativa che il paleontologo di Harvard, George G. Simpson, rese popolare negli anni '40. I rettili sono sopravvissuti a tre grandi eventi di estinzione di massa. La sequenza temporale creata dai ricercatori ha scoperto che le velocità con cui i rettili si stavano evolvendo prima della più grande estinzione di massa del Permiano-Triassico - che annientò circa il 90% delle specie del pianeta - erano quasi altrettanto elevate anche dopo l'evento. Solo dopo questo avvenimento, però, i rettili diventarono la specie dominante.

In sostanza, il nuovo studio ci mostra come i rettili siano cambiati durante il corso dei milioni di anni. "Possiamo vedere meglio ora quali sono i grandi cambiamenti nella storia della vita e soprattutto nella storia della vita dei rettili sulla Terra. Continueremo a scavare", afferma infine uno degli autori principali della ricerca.