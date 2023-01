In Congo è stata davvero trovata una pietra capace di generare elettricità?

Recentemente dei video andati virali su Twitter, Facebook, Instagram e TikTok (e quando arrivano da queste fonti è sempre meglio far attenzione) affermano che in Congo sembra essere stato scoperto un minerale che in qualche modo mantiene e crea carica elettrica, capace addirittura - dopo essere stato collegato - di dare energia ai dispositivi.

Una scoperta del genere ovviamente cambierebbe per sempre le batterie e l'accumulo di energia, ma gli esperti hanno già affermato che un tale minerale che produce elettricità, secondo le nostre attuali conoscenze, sarebbe impossibile. I minerali all'interno delle rocce non hanno la composizione molecolare necessaria per immagazzinare o rilasciare la carica.

I video che sono scoppiati sui social network sono quindi falsi al 100%. "Finora non conosciamo alcun meccanismo che supporti effettivamente quel tipo di fenomeno", ha affermato Yaoguo Li, professore di geofisica presso la Colorado School of Mines, in un fact check dell'AP. All'interno dei filmati che potrete osservare qui sotto, inoltre, è facile osservare molte incongruenze.

Nel primo video, ad esempio, la cornice della roccia è tagliata in modo che il bordo non possa essere visto, rendendo probabile che i fili collegati al minerale conducano la corrente tra loro. Nel secondo filmato, invece, il LED che si illumina è già illuminato in alcuni fotogrammi ed è chiaro che sia collegato da tutt'altra parte.

È vero una sorta di batteria rudimentale è stata creata 2.000 anni fa, ma il fatto che le rocce abbiano le stesse caratteristiche è una "balla" del web. A proposito, sapete che in Africa esiste un reattore naturale da 2 miliardi di anni?