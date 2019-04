Congresso terrapiattisti, Beppe Grillo annuncia: 'ci sarò anche io'

Si terrà il prossimo 12 Maggio a Palermo il primo convegno dei terrapiattisti, e tra i partecipanti figurerà anche una personalità molto nota agli italiani.

Si tratta di Beppe Grillo, il comico e garante del Movimento 5 Stelle che tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha annunciato l'adesione all'incontro siciliano.

"Ho deciso di partecipare, a Maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani. Voglio stare in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica é definitiva" scrive Grillo nel messaggio condito da un'immagine diffusa proprio dalla Flat Earth Society. In molti sono pronti a scommettere che si tratta di un post ironico, in cui il comico genovese definisce i terrapiattisti "cervelli che non fuggono e non arretrano nemmeno".

Immediata è arrivata anche la risposta da parte dell'organizzatore, Andrea Favari, che intervistato da Rai Radio1 ha affermato che Grillo è terrapiattista "un pò si ed un pò no", ed ha annunciato che gli proporrà un confronto "un minuto lui ed un minuto noi, ma non gli permetteremo di farsi un comizio".

Non è la prima volta che Grillo tratta del tema. Lo scorso marzo in un post pubblicato sul blog aveva descritto il fenomeno della Flat Earth Society.