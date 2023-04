Il Congresso di Vienna, il primo convegno internazionale della storia

Tra il 1814 e il 1815, il potere in Europa viene distribuito come mai prima d’ora all’insegna di un nuovo periodo di pace e stabilità. Tuttavia, siffatta pax è stata possibile solo grazie alla diplomazia di più di 200 nazioni che, sapientemente, decisero di riunirsi nel famoso Congresso di Vienna.

Si badi bene, non fu una semplice cena fra capi di stato: il Congresso di Vienna fu il primo convegno internazionale della storia. È in questa occasione che i rappresentanti delle nazioni europee si incontrano per discutere degli sconvolgimenti causati dalle guerre napoleoniche.

Come poc’anzi detto, a riunirsi furono le personalità più illustri del tempo: il principe Klemens von Metternich (Impero austriaco), il principe Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (Francia) e il duca di Wellington erano tra questi. La ridistribuzione dei territori era il tema all’ordine del giorno, affinché si potesse mettere un limite alla cupidigia dei “pochi” e alla sottomissione dei “tanti”. Insomma, bisognava riportare l’equilibrio in Europa.

Grazie al Congresso di Vienna, si poté instaurare un’alleanza tra le nazioni europee fondata sui principi cristiani: la Santa Alleanza. Siffatta intesa aveva il fine di promuovere e garantire la pace e la stabilità nell’Europa dell’epoca.

Moltissime delle decisioni prese in questa riunione rimasero intatte per moltissimi anni, fino alla Prima Guerra Mondiale.

