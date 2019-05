Coniata la prima unità di Ekon Gold, una criptovaluta vincolata all'oro

C'è una nuova criptovaluta vincolata all'oro. Eidoo ha coniata la prima unità di Ekon Gold, una nuova criptovaluta che non è soggetta alle fluttuazioni del mercato (non come le altre valute digitali), perché ad token corrisponde un grammo di oro puro.

Eidoo è un'azienda che offre una piattaforma ibrida: è sia un wallet da gestire via smartphone, che un exchange che offre la possibilità di convertire valute fiat con le principali criptovalute. E l'ERC20 può essere acquistato proprio utilizzando l'applicazione di Eidoo, che è disponibile per device Android e iOS, ma anche su Windows, Mac e Linux.

Non è il primo tentativo di digitalizzare l'oro, ad ogni modo. Ben prima dei bitcoin, aveva fatto clamore il caso della valuta E-Gold, che non andò a finire bene: l'azienda chiuse dopo accuse di aver favorito il riciclaggio di denaro, complice le nuove norme post-11 settembre, a cui pure l'azienda aveva tentato di adempiere.

E, infatti, anche per questo Eidoo sottolinea che il suo Ekon Gold rispetta tutte le normative antiriciclaggio attualmente in vigore.

L'oro che garantisce il valore di ogni ERC20 è custodito in Svizzera, inoltre la società indipendente PluriAudit SA ne garantisce il reale ammontare, in modo da escludere le ipotesi di frode.

