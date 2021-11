I conigli amano davvero mangiare le carote? Dosate la quantità, perché rischiano la vita

I luoghi comuni esistono anche negli animali. Molti credono davvero che gli orsi amino il miele, e molti altri credono che i cibi preferiti dei conigli siano le carote, ma è vero? In realtà queste creature non mangiano gli ortaggi a radice in natura.

Qualche anno fa la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha scoperto che l'11% di tutti i conigli da compagnia avevano le carie; questo perché carote e frutta sono alimenti ricchi di zucchero e dovrebbero essere somministrati solo in piccole quantità come snack occasionali. Se in natura i conigli non mangiano le carote, da dove è nata questa idea?

La colpa è quasi sicuramente di Bugs Bunny (un po' come la stessa questione di Braccio di Ferro e i spinaci che non hanno più ferro). Molti pensavano che l'abitudine di mangiare carote del personaggio del cartone fosse "realtà", ma quella del noto protagonista dei Looney Tunes è solo l'abitudine dell'attore statunitense Clark Gable - a cui i disegnatori di Bugs Bunny si sono ispirati. A proposito, sapete che tempo fa il governo inglese mise in circolazione una fake news sulle carote?

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha cercato molte volte di sfatare questo mito negli anni, considerando le carote come delle vere e proprie "caramelle" per i conigli. Queste creature dovrebbero infatti seguire una dieta equilibrata, e i padroni dovrebbero ascoltare i consigli del loro veterinario.