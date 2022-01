Che connessione hanno in America? AT&T annuncia la 5-Gig da 180 dollari al mese

Spesso siamo soliti guardare agli Stati Uniti d'America come una sorta di "mondo parallelo" in cui le connessioni a Internet sono molto più veloci (e non abbiamo tutti i torti, sia chiaro). Per questo motivo, è interessante dare un'occhiata a quanto sta accadendo ultimamente negli USA, ovvero alla più recente novità lanciata da AT&T.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MacRumors, SlashGear e The Verge, nonché come reso noto tramite il blog ufficiale di AT&T, l'operatore telefonico statunitense in questo inizio 2022 ha lanciato il cosiddetto piano 5-Gig. Quest'ultimo viene proposto in circa 70 città: più precisamente, si fa riferimento alle principali aree metropolitane, da Dallas a Los Angeles, passando per Atlanta, Chicago, Miami, San Francisco e non solo. Per maggiori dettagli sulle zone coinvolte, potete dare un'occhiata al portale ufficiale di AT&T: quel che è certo è che rientrano nel piano un buon numero di aree.

Pensate che possono potenzialmente accedere alla novità ben 5,2 milioni di consumatori. Chiaramente il costo del piano non è economico: si fa riferimento a 180 dollari al mese, tasse escluse. Se, invece, gli utenti statunitensi scelgono di "accontentarsi" di un "modesto" piano 2-Gig, quest'ultimo ha un prezzo fissato a 110 dollari al mese, sempre tasse escluse.

Insomma, le connessioni a Internet americane hanno fatto un ulteriore passo in avanti in parecchie aree. Per quel che riguarda l'Italia, invece, ricordiamo che di recente è stata lanciata TIM Magnifica, in fase di sperimentazione in alcune città.