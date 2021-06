Di che connessione c'è bisogno per DAZN? Ecco i requisiti per la Serie A

Dopo aver spiegato quante sono le visioni contemporanee di DAZN, parliamo nuovamente della piattaforma di streaming che in giornata odierna ha annunciato le offerte ed i nuovi abbonamenti per la Serie A 2021-24.

Sebbene si parli di un possibile approdo di DAZN su digitale terrestre, al momento le uniche informazioni arrivate riguardano la trasmissione in streaming che, inevitabilmente, richiederà una buona connessione per poter seguire in diretta gli eventi trasmessi.

DAZN infatti fornisce lo streaming audio ad alta qualità, ed integra un sistema che migliora la qualità video in base alla connessione ad internet. In linea teorica, però, nella documentazione ufficiale del servizio è presente uno schema che permette di farsi un'idea su che velocità è necessaria per ottenere un'esperienza ottimale:

2.0 Mbps : consigliata per la risoluzione SD su smartphone;

: consigliata per la risoluzione SD su smartphone; 3.5 Mbps : consigliata per l'HD su smartphone;

: consigliata per l'HD su smartphone; 6.5 Mbps consigliata per l'HD a frame rate elevati su TV. Si tratta della velocità minima raccomandata;

consigliata per l'HD a frame rate elevati su TV. Si tratta della velocità minima raccomandata; 8.0 Mbps: consigliata per l'HD, alta qualità video e frame rate elevati.

Ovviamente le velocità si riferiscono al download. Per ottenere la migliore esperienza possibile è consigliata una connessione da almeno 8Mbps, ma un buon compromesso è rappresentato anche da 6,5 Mbps.

Per tutti i dettagli sui nuovi abbonamenti DAZN per la prossima Serie A, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.