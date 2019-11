La connessione internet ad alta velocità ha appena raggiunto l'Artico

Anche uno dei luoghi più inaccessibili per l'essere umano sembra essere dotato di una buona connessione ad internet. A cosa potrebbe servire? Da ora sarà possibile inviare dati scientifici in una maniera più veloce e affidabile.

Ad effettuare l'impresa è stata una piccola startup chiamata Kepler Communications, che è riuscita a fornire una connessione a banda larga satellitare a una nave rompighiaccio tedesca che si trova attualmente nell'Artico. I ricercatori a bordo della nave stanno già utilizzando la connessione a internet per trasferire i dati ai loro colleghi che si trovano sulla terraferma. Finora, la connessione ha dimostrato velocità comprese tra 38 Mbps e 120 Mbps. Niente male.

Tutto questo nell'ambito della spedizione MOSAiC, la più grande - per quanto riguarda l'Artico - mai effettuata. Una nave rompighiaccio, chiamata Polarstern, rimarrà intrappolata nel ghiaccio marino per un anno, nel tentativo di capire come i cambiamenti climatici stanno rimodellando l'ambiente circostante.

I satelliti della Kepler Communications sfrecciano intorno al pianeta lungo un'orbita polare, a un'altitudine di circa 580 chilometri sopra la superficie dell'orbita terrestre bassa, girando intorno al mondo ogni 90 minuti, secondo quanto riportato dal sito Web della startup.

Fornire internet veloce e affidabile alle regioni più vulnerabili del pianeta aumenterà la quantità e, sopratutto, la qualità della ricerca scientifica e dei dati che potranno essere raccolti in queste regioni isolate.



Gli angoli più remoti del globo, in futuro, non avranno più segreti.