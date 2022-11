La connessione satellitare di iPhone 14 attiva da oggi negli USA, a Dicembre in Europa

Apple ha annunciato che la funzionalità per le chiamate d’emergenza via satellite dei nuovi iPhone 14 è disponibile da oggi negli Stati Uniti. Tuttavia, ci sono delle interessanti novità anche dal fronte internazionale perchè a dicembre arriveranno in altri quattro paesi.

In un comunicato stampa diffuso quest’oggi, Apple spiega che le chiamate d’emergenza via satellite e “Dov’è via satellite” per iPhone 14 ed iPhone 14 Pro saranno disponibili in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito a dicembre, un mese dopo il debutto del servizio in Nord America.

Non si tratta certo di un fulmine e ciel sereno, dal momento che un rapporto emerso negli scorsi mesi aveva preannunciato un’estensione della connettività satellitare di iPhone 14 ad altre nazioni. L’anno prossimo invece dovrebbe toccare ancora ad altri mercati, e la speranza è che nella lista figuri anche l’Italia che almeno da questa prima estensione non è interessata.

Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento dell’attivazione di un nuovo modello di iPhone 14, e non è chiaro che tipi di prezzi imporranno gli operatori successivamente.

Subito dopo la presentazione ufficiale, Elon Musk ha confermato le trattative con Apple per Starlink. L'attivazione della connettività satellitare avviene nel momento in cui si è coinvolti in un incidente stradale, che viene rilevato dai nuovi dispositivi Apple. Nell'alert comparirà l'opzione "SOS di emergenza via satellite" che permette di inviare ai soccorritori la propria posizione, a patto di essere però in una posizione in cui è chiaramente visibile il cielo.