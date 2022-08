Che connessione serve per vedere bene DAZN? I requisiti ufficiali

Sebbene sia stato annunciato l’accordo DAZN-Sky, la piattaforma OTT continuerà a restare disponibile in streaming, e come avvenuto anche lo scorso anno sarà necessario disporre di una buona connessione per fruire dei contenuti senza troppi problemi.

Nella documentazione ufficiale, DAZN spiega che per visualizzare contenuti in live streaming con qualità SD (inferiore a 720p) da smartphone in mobilità, è consigliabile disporre di una velocità di connessione di almeno 3.0 Mbps e in HD (720p) di 6 Mbps.

Discorso diverso per coloro che decidono di accedere ai contenuti su Smart TV, console, laptop e computer: in questo caso l’ideale sarebbe una connessione con almeno 9 Mbps per l’HD (720p). Per la visione in Full HD con profilo 1080p, quindi con la massima qualità video su TV, la velocità di connessione raccomandata è di 16 Mbps.

In caso di problemi, comunque, è disponibile il nuovo servizio di assistenza di DAZN che è attivo da quest’anno e permette di contattare la piattaforma OTT in varie maniere per ricevere tutte le informazioni del caso qualora dovessero presentarsi problemi. DAZN ha messo a disposizione anche un numero Whatsapp attivo secondo gli orari indicati nella news dedicata; a questo si aggiunge un numero telefonico tradizionale ed i canali email e social.