Connessioni in Italia: nel 2017 miglioramento del 72,1% della velocità

Interessante dato fornito da, la società che sviluppa lo speed test più popolare del web e che in un documento di fine anno ha fatto il punto sullo stato delle connessioni a livello mondiale.

Un dato particolarmente interessante è quello che riguarda le prestazioni medie delle connessioni residenziali nel nostro paese, che nell'ultimo anno hanno registrato un aumento del 72,1% in termini di velocità, e l'Italia figura tra le nazioni che tra Novembre 2016 e Novembre 2017 hanno riportato i miglioramenti più significativi, con una velocità media di 31,58 Mbps in download e 10,66 Mbps in upload, comunque indietro rispetto ala media mondiale di 40,11 Mbps in download e 19,96 Mbps in upload, dati che ci pongono al quarantasettesimo posto nella classifica generale.

Una notizia che va in controtendenza rispetto a quanto affermato dagli utenti, che sui vari forum e social network non hanno mai risparmiato le stoccate agli operatori telefonici e fornitori di servizi, rei secondo gli stessi di garantire velocità troppo basse rispetto alla media europea. Questo incremento, probabilmente è da imputare al fatto che in Italia si sta registrando una spaccatura netta tra le regioni e città coperte dai servizi in fibra ottica ed Open Fiber, e quelle in cui fatica addirittura ad arrivare l'ADSL.

Nella classifica generale, comunque al primo posto nella lista delle connessioni residenziali più veloci si piazza Singapore, con una velocità media di download di 153,85 Mbps, seguita dall'Islanda a 147,51 Mbps ed Hong Kong, a 133,94 Mbps.

A livello mobile, invece, il primato spetta alla Norvegia, con 62,66 Mbps in download, comunque molto distanziata dall'Olanda a 53,01 Mbps e l'Islanda, a 52,78 Mbps. In questa classifica l'Italia è al trentacinquesimo posto, a 29,75 Mbps, ed ha guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno.