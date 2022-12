La connettività satellitare di iPhone 14 arriva in Europa, ma non c'è ancora l'Italia

A poche settimane dall’attivazione della connettività satellitare di iPhone 14 negli USA, il sistema d'emergenza introdotto dal colosso di Cupertino debutta anche in Europa, sebbene tra le prime nazioni a beneficiarne non ci sia l'Italia.

Da oggi la funzione di connettività satellitare è disponibile per gli utenti in possesso di iPhone 14 nel Regno Unito, Francia, Germania e Irlanda, ma Apple anche in passato ha spiegato che intende estenderlo anche altrove.

Progettata per attivarsi solo in caso di emergenza (non è possibile utilizzarla per inviare SMS o chiamare amici e familiari liberamente), la connettività satellitare permette di inviare messaggi di testo di emergenza in luoghi in cui il WiFi e la rete cellulare non è disponibile. È anche possibile condividere la propria posizione nell’app Dov’è, ma a patto di essere in un luogo con il cielo chiaramente visibile.

Il servizio di connettività satellitare è disponibile gratuitamente per due anni per tutti i clienti di iPhone 14, dopo di che probabilmente bisognerà pagare un canone di cui Apple non ha ancora parlato.

Proprio qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia di come la connettività satellitare di iPhone 14 abbia salvato la vita ad un uomo in Alaska, mostrando tutte le sue potenzialità.