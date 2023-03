La connettività satellitare di iPhone 14 arriva in Italia: attiva entro fine marzo 2023

In aggiunta alla nuova colorazione di iPhone 14 e 14 Plus, Apple ha comunicato che la funzione Emergency SOS via Satellite sarà disponibile in altre sei nazioni entro la fine del mese, Italia compresa.

Nella fattispecie, il sistema di comunicazione arriverà in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Si estende quindi anche al nostro paese il sistema che permette agli iPhone 14 di connettersi ai satelliti Globalstar per inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza quando si trovano in zone non coperte da rete dati e WiFi.

Resta da capire che tipo di piano proporrà in Italia il colosso di Cupertino: negli USA e Canada ad esempio il lancio è stato accompagnato da un periodo promozionale che poi sarà seguito da un sistema in abbonamento.



Nella documentazione ufficiale, Apple spiega che il fogliame e gli ostacoli possono ritardare l'invio dei messaggi o comprometterne l'invio, ed il corretto funzionamento è garantito a patto di trovarsi in zone dove è visibile chiaramente il cielo.



Emergency SOS ha contribuito al salvataggio di due escursioniste in Canada, nonostante qualche piccolo incidente in cui è incappata e che ha provocato non pochi grattacapi alle autorità di soccorso. L'arrivo in Italia rappresenta senza dubbio un'ottima notizia per i possessori di iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.