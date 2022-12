La connettività satellitare di iPhone 14 ha salvato la vita ad un uomo in Alaska

A poche settimane dall’attivazione della connettività satellitare in iPhone 14, iniziano ad arrivare le prime notizie di persone a cui il sistema d’emergenza ha salvato la vita. Il primo della lista è un uomo rimasto rimasto bloccato in una zona rurale in Alaska.

Secondo quanto riportato, alle prime ore del mattino del 1 Dicembre 2022, le Alaska State Troopers hanno ricevuto l’alert di un uomo che era rimasto bloccato con il suo spazzaneve nella via trada Noorvik e Kotzebue. Lo sventurato utente Apple si trovava in un luogo freddo e remoto senza connettività, dove era impossibile mettersi in contatto con il 911. È qui che entrata in gioco la funzione d’emergenza introdotta da Apple sui nuovi. iPhone 14.

L’Emergency Response Center del colosso di Cupertino ha collaborato con le squadre di ricerca e soccorso locali e con il Northwest Arctic Borough Search and Rescue Coordinator ed ha provveduto ad inviare i volontari sul posto, dando loro le coordinate GPS inviate dall’iPhone.

L’uomo fortunatamente è stato salvato e portato al sicuro. L’area in cui si trovava è remota ed ai margini della copertura della connettività satellitare, in quanto Apple ha spiegato che potrebbe non funzionare al di sopra del 62esimo parallelo, quindi nelle parti settentrionali di Canada ed Alaska. Noorvik e Kotzebue sono vicine al 69esimo parallelo.

Le squadre di soccorso sarebbero rimaste colpite “dall’accuratezza e dalla completezza delle informazioni incluse nell’avviso iniziale”, e di come la funzione Emergency SOS abbia accelerato il ritrovamento.