Connettività satellitare: rumor insistenti su iPhone 14, mentre SpaceX lavora con T-Mobile

Man mano che ci si avvicina alla presentazione della gamma iPhone 14 (ricordiamo che il keynote si terrà nella giornata del 7 settembre 2022), iniziano a emergere dettagli sempre più intriganti in merito alle possibili novità di questa iterazione degli smartphone di Apple. Al centro dei rumor c'è la connettività satellitare.

Lo sappiamo: di recente ci sono già state numerose voci in merito a quest'ultima, relative anche all'esperienza AR lanciata da Apple per annunciare l'evento di settembre 2022. Tuttavia, ora MacRumors riporta, basandosi su quanto scritto dal consulente Tim Farrar su Twitter, che la società di Cupertino starebbe collaborando con Globalstar, azienda americana di comunicazioni satellitari.

Sarebbe dunque questo il partner scelto dalla società di Tim Cook per il grande annuncio del 7 settembre 2022. D'altronde, secondo le fonti, a febbraio 2022 Globalstar avrebbe acquistato 17 nuovi satelliti per quello che finora sarebbe stato definito solamente come un "potenziale cliente". A questo punto, dunque, si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo cui il nome del keynote di Apple, ovvero "Far out", farebbe riferimento alla connettività satellitare (e non all'astrofotografia).

Ricordiamo che con "connettività satellitare" si fa per ora riferimento alla possibilità di inviare messaggi in situazione di emergenza, ovvero in quei casi in cui non c'è segnale in termini di connessioni mobili. A tal proposito, qualcosa si sta muovendo in generale da questo punto di vista, in quanto, come riportato da Space Explored e TechCrunch, l'azienda spaziale di Elon Musk, ovvero SpaceX, ha annunciato di aver stretto un accordo con l'operatore telefonico statunitense T-Mobile per dire addio alle "zone morte".

L'approccio in questo caso è ancora più ambizioso rispetto a quanto dovrebbe fare Apple, dato che si fa riferimento al supporto sul lungo periodo a SMS, MMS e app di messaggistica istantanea selezionate, sempre relativamente ai casi in cui è assente il segnale. Insomma, Musk e soci si stanno inserendo anche in questo tipo di rivoluzione, mettendo per certi versi i bastoni tra le ruote ad Apple. A tal proposito, la tecnologia di T-Mobile e SpaceX, che inizierà a funzionare a partire dal 2023 e potrebbe venire integrata gratuitamente nei piani degli utenti statunitensi, sarà compatibile con la maggioranza degli smartphone, mentre Apple avrebbe deciso di puntare su un chip dedicato per portare "a modo suo" una funzionalità di questo tipo su iPhone 14 e successivi.

Insomma, il futuro del mondo degli smartphone sembra passare anche per una connettività disponibile ovunque, grazie ai satelliti. Sebbene il focus sia posto su situazioni di emergenza, capite bene che si tratta di una rivoluzione non di poco conto, soprattutto se i rumor su Apple si riveleranno veritieri. Nel frattempo, Elon Musk ha spiegato su Twitter che nel caso della tecnologia legata a Starlink la banda inizialmente varierà da 2 a 4 Mbit per singola cella, valori utili per SMS e chiamate di emergenza.