Connettore unico per la ricarica degli smartphone: la Commissione Europea spinge

La Commissione Europea torna a spingere sul connettore unico per la ricarica degli smartphone. La prima proposta dell'UE era arrivata lo scorso anno, e segue una battaglia che va avanti da svariati anni e che potrebbe continuare nei prossimi mesi.

Secondo quanto affermato dalla stampa tedesca, il prossimo autunno la Commissione Europea dovrebbe presentare una nuova proposta di legge per spingere i produttori di iPhone ad utilizzare il tanto atteso e connettore unico per la ricarica. L'idea di base è di far utilizzare a tutti l'USB-C, evitando quindi la frammentazione e riducendo i rifiuti elettronici. Le stime dell'UE parlano di 500 milioni di caricabatterie importati nel Vecchio Continente ogni anno.

Contraria alla proposta è Apple, che sui propri smartphone continua ad utilizzare lo standard Lightning, mentre su iPad Pro e MacBook viene utilizzata la porta USB-C. Il colosso di Cupertino ha motivato la scelta di mantenere il cavo Lightning affermando che una direttiva di Bruxelles metterebbe a rischio l'innovazione, sebbene comunque su altri dispositivi continui ad utilizzare i connettori USB-C.

Nel 2009, la Commissione Europea aveva stipulato un accordo volontario con i produttori che ha portato ad una riduzione degli standard utilizzati, i quali sono passati dai 30 dell'epoca ai 3 attuali. Evidentemente però sono ancora troppi.