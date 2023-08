Nessuno conosce il segreto nascosto delle Converse

Chi nella propria vita non ha guardato un paio di Converse osservando con interesse il loro design? In effetti, è proprio quella la peculiarità del marchio e gli esperti di sneakers hanno ritenuto controproducente modificarlo.

Apri bene le orecchie... Il design delle classiche Chuck Taylor All-Stars non è cambiato molto dal loro debutto, nel 1917!

La loro forma iconica e la scelta di produrle in tela, con la punta in gomma bianca riscosse immediatamente un gran successo. Inoltre, ogni paio di Chucks presenta un dettaglio che non sfugge agli occhi dei più attenti: i due fori con anelli metallici sul lato interno. Sebbene sembrino identici agli occhielli per i lacci, la loro funzionalità non è quella.

Secondo Cosmopolitan, questi buchetti non sono stati inventati per esser riempiti, ma per agevolare la circolazione dell’aria ed evitare che i piedi si riscaldino e inizino a sudare. Infatti, dovresti sapere che in origine Converse ha progettato le sue scarpe per gli atleti e per decenni queste sono state le favorite dai giocatori di pallacanestro.

Oggi, quantunque le Chucks non siano associate ad un’attività fisica intensa, mantengono ancora quei famosi fori per una maggiore traspirazione.

Molti hanno giudicato questa caratteristica insufficiente alla freschezza del piede, ma è altrettanto ragionevole credere che qualsiasi flusso d’aria faccia la differenza.

I più fantasiosi hanno comunque trovato il modo per usare quei fori extra per i lacci. I fan delle Chucks sono diventati veri e propri artisti allacciando le loro sneakers, creando nuovi e interessanti design. Tra i metodi più popolari dovresti dare un’occhiata ai lacci a barra e lacci a maglia.

Tuttora le Chuck Taylor All-Stars rimangono fedeli al design di un tempo, seppure nel corso dei decenni abbiamo assistito a delle novità accattivanti! Ad esempio, nel 1962 l’azienda lanciò il primo modello di Chucks basse e solo quattro anni dopo furono commercializzate Chucks in nuove colorazioni, diverse dal tipico bianco e nero.

Dunque, che piacciano o meno, le Converse sono state, e sono ancora, nei cuori (e nelle scarpiere) di adulti, adolescenti e bambini!