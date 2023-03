Conoscete la Millenium Seed Bank? L'Arca di Noè delle piante

La Millennium Seed Bank (MSB), un programma di conservazione dei semi leader a livello mondiale guidato dai Royal Botanic Gardens, ha depositato oltre 2,4 miliardi di semi, per un totale di 40.020 diverse specie di piante selvatiche, segnando un record mondiale nella preservazione di importanti piante selvatiche rare e minacciate.

Definita dagli scienziati come "l'Arca di Noè delle piante", l'MSB è il più grande impianto di stoccaggio di semi selvatici del mondo, situato nel cuore del "laboratorio vivente" di Kew, e dei giardini botanici selvaggi, Wakehurst, nel Sussex rurale.

All'interno del complesso, talmente protetto da essere classificato a prova di bomba ed inondazione, sono presenti ben 98.567 raccolte di semi provenienti da 190 paesi e territori, in tutti e sette i continenti, nove regioni biogeografiche e 36 "punti caldi" della biodiversità.

La Millennium Seed Bank detiene infatti il titolo del Guinness World Records come la "più grande banca di semi del mondo".

"All'interno dei caveau della Millennium Seed Bank c'è la collezione di piante più grande e diversificata al mondo rispetto a qualsiasi altra parte del pianeta. Questo la rende uno strumento inestimabile per gli scienziati che affrontano la crisi globale della biodiversità", ha affermato la dott.ssa Elinor Breman, Senior Research Leader presso l'MSB.

"Il percorso verso l'archiviazione di 40.000 singole specie è stato sia impegnativo che gratificante e siamo fiduciosi che i prossimi anni si dimostreranno altrettanto fruttuosi. Conservare i semi presso l'MSB non significa solo inseguire i numeri, si tratta di aumentare la diversità genetica delle collezioni e sbloccare il loro potenziale per risolvere alcune delle maggiori sfide che affrontiamo oggi, dalla perdita di biodiversità alla sicurezza alimentare al cambiamento climatico", ha aggiunto la Breman.

Lo stesso Ministro per la Biosicurezza del governo del Regno Unito, Lord Benyon, ha sottolineato come: "La collezione di Kew sarà uno strumento importante per affrontare le sfide ambientali che ci si porranno davanti, tra cui il mantenimento della sicurezza alimentare, la perdita di biosicurezza ed il cambiamento climatico".

Attualmente le collezioni dell'MSB sono in uno stato di flusso costante, con i semi che entrano ed escono dai suoi caveau affinché i ricercatori possano studiare le diverse specie per scopi di ricerca. Inoltre, a livello globale, grazie alla MSB Partnership (MSBP), la raccolta di biodiversità è incrementata dalla cooperazione di diversi Paesi, raggiungendo una quota di ben 57.500 specie di piante selvatiche raccolte.

A proposito di conservazione della biodiversità vegetale ed alimentare, conoscete la famosa Svalbard Global Seed Vault o "Cripta dell'Apocalisse"? Nella speranza che si riesca ad intervenire al più presto per invertire la perdita globale di biodiversità.