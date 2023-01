Conoscete la modalità Concentrazione di Windows 11? Come evitare distrazioni

Recentemente abbiamo visto come mettere il menu Start classico su Windows 11 per riabbracciare il design tradizionale del sistema operativo firmato Microsoft. Oggi torniamo a soddisfare piccole curiosità al suo riguardo parlando, invece, della modalità Concentrazione di Windows 11: come funziona?

Vi è mai capitato di volere “staccare la spina” da messaggi e notifiche varie per concentrarvi nella vostra attività, che si tratti di lavoro o studio? Su smartphone esiste la modalità Non Disturbare, perfetta per lasciarci focalizzare su libri e altre mansioni piuttosto noiose o complesse. Essa è presente anche su PC ma, nel caso di Windows 11, ha qualche elemento aggiuntivo che migliora l’esperienza.

La modalità Concentrazione, attivabile tramite Impostazioni > Sistema > Concentrazione, consente di avviare sessioni produttive applicando certe impostazioni per un periodo di tempo specifico, che può andare da 5 minuti a un massimo di 240 minuti, ovvero ben quattro ore. Altrimenti definita “Stato Attivo”, questa feature riduce al minimo le distrazioni integrandosi con l’orologio e la riproduzione musicale.

Una volta avviata la sessione produttiva con le impostazioni predefinite, sullo schermo apparirà un timer che mostra quanto manca alla conclusione, si attiverà la modalità Non Disturbare, le app nella barra delle applicazioni non lampeggiano più e le notifiche badge sulle app sulla barra delle applicazioni vengono disattivate. Una volta terminata la sessione si riceve una notifica apposita.

Se quindi siete alla ricerca di pace assoluta mentre studiate o lavorate, questa soluzione potrebbe fare proprio al caso vostro.

Tra le ultime notizie legate al medesimo sistema operativo, ricordiamo in chiusura che è già arrivato il primo Patch Tuesday del 2023 per Windows 11.