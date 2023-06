Conoscete bene questo pianeta, ma nell'ultravioletto sembra davvero alieno

Marte è il pianeta più studiato all'interno del nostro Sistema Solare dopo la Terra. Lo conosciamo molto bene, ma sotto una luce diversa, il nostro vicino assume una nuova tonalità e un nuovo aspetto. Ciò è magnificamente dimostrato nelle nuove immagini della sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) della NASA.

Questo veicolo spaziale è dotato di una seria di strumenti tra cui uno in grado di scrutare una lunghezza d'onda invisibile agli occhi umani: l'ultravioletto che ci permette di vedere diversi gas e le interazioni che si verificano nei cieli che avvolgono Marte.

MAVEN, per farvi capire bene, ha rivelato strane aurore che danzano nella luce ultravioletta in alto sopra il pianeta preferito di Elon Musk - così come potrete osservare al meglio in calce alla notizia - e il bagliore invisibile generato nell'atmosfera di notte (chiamato bagliore notturno) dagli atomi che si ricombinano dopo essere stati divisi dalla luce solare.

L'immagine in questione è stata scattata dal veicolo spaziale nel gennaio 2023. Le stagioni su Marte sono lunghe il doppio delle stagioni sulla Terra, quindi significa che è stata catturata poco dopo l'equinozio di primavera nell'emisfero settentrionale.

In particolare, i cambiamenti stagionali hanno prodotto molte nuvole bianche intorno all'emisfero settentrionale, mentre un accumulo di ozono risplende di viola. Questo gas si raggruppa nell'atmosfera nelle fredde notti invernali, dissipandosi durante la primavera attraverso le interazioni con il vapore acqueo.