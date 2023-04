Conoscete lo Stipa-Caproni? Aereo italiano del 1930 e precursore dei jet

L'ingegnere Luigi Stipa è considerato l'inventore di un motore precursore di quello a reazione, oltre che il fautore dell'ala a turbina, e a lui dobbiamo il trampolino di lancio per il moderno motore a reazione: l'aereo Stipa-Caproni, chiamato anche "aereo a botte o barile" per via della sua particolare forma.

Realizzato per la prima volta presso la Caproni di Milano Taliedo, l'invenzione si basava tutta sulla sua "elica intubata" montata all'interno di un tubo cavo. Per capire il funzionamento del velivolo, immaginate semplicemente il motore di un aereo moderno, ma con il guidatore seduto sopra.

Stipa, infatti, decise di applicare il principio di Bernoulli al volo creando un tubo che potesse accelerare la velocità dell'aria che lo attraversava. Provato il 7 ottobre 1931, venne pilotato da Domenico Antonini e il suo collaudo portò a numerose accortezze nell'aviazione: la forma del profilo alare dell'elica intubata non solo migliorava l'efficienza del motore, ma contribuiva anche alla portanza.

Tuttavia, il design a "barile" creava così tanta resistenza aerodinamica da annullare i vantaggi dell'elica intubata. Per questo motivo l'aereo riusciva a raggiungere una velocità di soli 130 chilometri all'ora, molto più lento di altri degli anni '30 che superavano la soglia dei 322 km/h (mentre oggi si è al lavoro su un aereo capace di andare a 11.000 chilometri all'ora).

Inoltre la posizione del pilota ostacolava una buona visibilità durante il decollo e l'atterraggio, ma era molto più silenzioso dei suoi "simili" e aveva bisogno di una pista di atterraggio molto corta... a proposito, conoscete l'aereo più autonomo del mondo? Riesce ad atterrare da solo.