Conoscete il veleno del pesce palla? Vi sveliamo un segreto

Un piccolo team di ricercatori internazionali ha sviluppato un metodo innovativo, semplice e rapido, per sintetizzare la tetrodotossina (TTX) utilizzando molti meno passaggi rispetto a quelli finora usati. Il loro articolo, pubblicato sulla rivista Science, mostra un processo che ne migliorarne l'efficienza.

Anche se la tetrodotossina è nota soprattutto per la sua associazione con i pesci palla appartenenti alla famiglia dei Tetraodontiformes, il pesce non produce la tossina direttamente, ma è biosintetizzato da particolari batteri che infettano la creatura stessa. Cosa che avviene anche in altre specie meno conosciute, che utilizzano quindi la medesima sostanza chimica come mezzo di difesa.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che, il motivo per cui la TTX è così tossica per l'uomo ed altri animali è perché blocca i canali del sodio nelle membrane delle cellule nervose, con conseguente interruzione dei segnali e successiva paralisi e morte multi-organo.

Dalla sua scoperta, la TTX è stata utilizzata come strumento di studio e ricerca nel settore delle bioscienze, anche per sfruttare le sue proprietà analgesiche. Se infatti si potesse trovare un modo per controllarne l'applicazione nel corpo, potrebbe essere utilizzata per eliminare l'attività neurale di base, con conseguente intorpidimento ed eliminazione del dolore (anche cronico).

Proprio a causa della sua intensità, e del ruolo che può svolgere nell'interrompere l'attività neuronale, gli scienziati hanno mostrato da subito grande interesse per la tetrodotossina, impiegando molti sforzi per ricrearla in laboratorio.

La sostanza chimica è però molto complessa, cosa che ha reso necessari molti anni di lavoro per studiarne le caratteristiche. Solo nel 1972 è stato ideato un metodo di sintetizzazione, sfortunatamente, piuttosto complesso che comportavano dai 25 ai 67 passaggi per essere completato. Senza contare che era anche inefficiente, poiché produceva solo l'1% di risultati positivi.

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno rielaborato alcuni dei passaggi coinvolti, trovando un modo per ridurne le fasi a sole 22 ed al contempo aumentandone l'efficienza fino all'11%. D'altronde, ridurre il numero di passaggi significa ridurre il tempo ed i costi coinvolti.

I ricercatori hanno anche notato che il loro processo può essere ampliato fino a raggiungere i massimi standard di produzione, dimostrando anche che le reazioni utilizzate nel processo sono abbastanza versatili, il che significa che potrebbero essere utilizzate per produrre derivati ​​della TTX che sono forse meno tossici e più utili.

