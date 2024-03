Conosci il calamaro colossale? Ha delle caratteristiche spaventose

Si tratta di una specie realmente esistente chiamata Mesonychoteuthis hamiltoni che vive nelle profondità marine dell'Oceano Australe che circonda l'Antartide.

Come ci dimostra il "fossile vivente" che emerge dagli abissi, si tratta di animali talmente sfuggenti da essere considerati quasi mitologici. Il Museo di storia naturale di Londra, ha infatti dichiarato che non esistono fotografie di un calamaro colossale vivente nel suo habitat selvatico.

Tutto ciò che sappiamo sui calamari colossali proviene dunque dai pochissimi esemplari che sono stati visti o catturati. Il primo calamaro colossale fu visto nel 1981. Volete vederne uno anche voi? Bene, allora sappiate che il Museo della Nuova Zelanda Te Papa Tongarewa a Wellington ha ben tre esemplari di calamaro colossale nella sua collezione. Ma veniamo ora a domande più "tecniche": quanto è grande?

Il calamaro colossale che potete osservare al seguente link, è detentore di numerosi record mondiali. Sicuramente si tratta dell’invertebrato più grande del mondo. Possiede inoltre anche gli occhi più grandi di qualsiasi essere vivente sulla Terra.

Uno studio del 2017 ha suggerito che gli occhi dei calamari colossali sono così grandi, circa 27 centimetri di diametro e rivolti in avanti, da offrire loro una visione decisamente migliore alla profondità di 2.000 metri alla quale vivono. In tal modo risulta più semplice individuare potenziali prede e predatori, come i capodogli.

Come se non bastasse, si ritiene che considerando anche i tentacoli, il calamaro colossale misuri 14 metri e pesi almeno 500 chilogrammi, secondo Oceana. I membri più grandi di questa specie sono in realtà le femmine e rispetto al calamaro gigante, che ha tentacoli più lunghi ma un corpo più corto, il calamaro colossale pesa ancora di più. Ma di cosa si ciba un animale così imponente e spaventoso?

Tutte le specie di calamari, compreso il calamaro colossale, hanno un becco duro con cui divorare la preda. Hanno anche "ganci rotanti" alle estremità dei loro tentacoli. Si ritiene che la loro dieta consista di pesci di grandi dimensioni come il merluzzo della Patagonia (Dissostichus eleginoides) e gli squali dormienti (Somniosus pacificus). Inoltre, secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) potrebbero presentarsi episodi di cannibalismo.

Tralasciando il calamaro vampiro, una testimonianza della forza incredibile di questi esemplari ci deriva dai capodogli che vengono spesso trovati con segni insoliti sulla pelle che suggeriscono le lotte all’ultimo sangue che si verificano negli abissi.