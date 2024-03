Conosci il dolce più antico al mondo? Si chiama 'budino di Noè'

I dolci sono letteralmente irresistibili e questo lo sappiamo da sempre. Ma chi di voi si è mai chiesto qual è il dessert più antico del mondo? Ve lo diciamo noi! Si chiama ashura e molto probabilmente non ti piacerà. Curioso di conoscere gli ingredienti?

Circa 6.000 anni fa in una regione del Medio Oriente che oggi comprende paesi come Turchia, Armenia e Iraq, Noè stesso "realizzò" quello che oggi viene considerato come il dolce più antico attualmente esistente. Questa volta non si tratta dunque di un pane di 8.600 anni, ma di un dessert decisamente… particolare.

Secondo la leggenda, Noè e la sua famiglia celebrarono la fine del noto diluvio universale preparando un piatto decisamente simile ad un porridge, combinando insieme tutti gli ingredienti rimasti sull'imbarcazione.

Inizialmente, le persone cominciarono a mangiare ashura in modo tale da commemorare lo sbarco dell'arca sulla terra ferma. Tale tradizione, è in realtà rimasta viva ancora oggi in alcuni luoghi come la Turchia stessa, in cui si mangia nel decimo giorno del mese del calendario islamico di Muharram. La ricetta tuttavia, rimane un mistero.

Conosciamo infatti pochi, ma fondamentali, ingredienti come ad esempio: il grano, fagioli bianchi e i ceci. Non vi sembra molto invitante come dolce? Nonostante al seguente link sia possibile osservarlo direttamente, probabilmente avete ragione. Ma non è tutto. Solitamente, si aggiungono anche noci, albicocche, semi di melograno, fichi, pistacchi e cannella.

Dopo aver da poco scoperto insieme la parola più lunga del mondo, ecco l’ennesima curiosità che molto probabilmente non conoscevi. A questo punto la domanda è lecita: chi di voi vorrebbe provare questo (bizzarro) dessert da record?

