Conosci l'iguana gialla delle Galápagos? E' davvero affascinante

Conosciute anche come iguane terrestri delle Galápagos (Conolophus subcristatus), queste lucertole lunghe 1,5 metri e decisamente gialle, rappresentano una delle quattro specie di iguana che è possibile incontrare sulle tante isole delle Galápagos.

Dopo aver visto le rarissime iguane rosa, questa volta parliamo di alcuni esemplari che un tempo abitavano l’isola di Baltra. Sfortunatamente, per quanto possa apparire bizzarro, si estinsero a causa dell'introduzione dei gatti sull’isola.

Ciononostante, a North Seymour, le iguane furono introdotte dal personale militare di Baltra durante la Seconda guerra mondiale e raggiunsero una popolazione di circa 4.000 esemplari. Dopo la guerra, le iguane furono reintrodotte anche a Baltra e negli anni '30 crebbero fino a raggiungere una popolazione di circa 2.500 esemplari.

Non sorprende dunque che questo grande rettile nel lontano 1835 veniva indicato come "numeroso" sull’isola di Santiago da Charles Darwin, ma si estinse definitivamente (dall’isola) all’inizio del XX secolo.

Ecco perché il team della Galápagos Conservancy ha esaminato Santiago al fine di reintrodurre l’affascinante rettile. Come se non bastasse, i ricercatori sperano anche che reintroducendo le iguane sull'isola si possa contribuire a ripristinare la salute ecologica di Santiago. Si ritiene infatti che le iguane siano importanti dispersori di semi per le piante autoctone.

"L’iguana terrestre è un erbivoro che aiuta gli ecosistemi disperdendo i semi e mantenendo spazi aperti privi di vegetazione", ha affermato Danny Rueda Córdova, del Parco nazionale delle Galápagos

Nel 2019 circa 1.400 iguane sono state rilasciate nuovamente sull’isola e ora stanno assolutamente bene. Dopo esser dunque venuti a conoscenza dell’esistenza della rana scroto e della rana pollo di montagna, possiamo oggi parlare di altri splendidi animali che pian piano si stanno riappropriando del loro habitat naturale.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.