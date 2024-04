Conosci l'oro degli sciocchi? Nasconde un mistero impensabile al suo interno

Un team di ricerca presenterà i risultati di un recente studio, direttamente all’Assemblea generale della European Geosciences Union (EGU) del 2024. La particolarità? Abbiamo trovato qualcosa di impensabile all’interno del celebre "oro degli sciocchi".

Dopo aver visto la più grande pepita d’oro del Regno Unito, è stato recentemente scoperto che la pirite proveniente da alcuni siti degli Stati Uniti contiene una quantità sorprendente dell’elemento chimico litio (Li), ovvero, qualcosa di cui il mondo ha un disperato bisogno in questo momento storico.

L'associazione della pirite con il litio "È inaudita. Sto cercando di capire come il litio e la pirite potrebbero essere associati tra loro", ha detto in una dichiarazione Shailee Bhattacharya, geochimica dei sedimenti e studentessa di dottorato che lavora con il professor Shikha Sharma nel laboratorio IsoBioGeM della West Virginia University.

Nello specifico, lo studio si è concentrato su 15 campioni di roccia sedimentaria del Devoniano medio provenienti dal bacino degli Appalachi negli Stati Uniti. Le analisi sono decisamente chiare e hanno rivelato che c’era una quantità sorprendente di litio nei minerali di pirite presenti nello scisto (una roccia metamorfica). Un risultato totalmente inaspettato.

Tutto ciò potrebbe rappresentare un’ottima notizia per la rivoluzione delle batterie, ma il team stesso esorta a non eccitarsi troppo per ora. Questo perché non sappiamo ancora se i risultati sono specifici del sito, il che significa che la pirite presente in altri luoghi potrebbe non contenere tanto litio quanto i campioni testati in questo studio.

"Attualmente produciamo circa 100.000 tonnellate di litio ogni anno. Entro il 2030, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) prevede che ne avremo bisogno da 2,5 a 5 volte tanto: da 240.000 a 450.000 tonnellate", ha spiegato Hannah Ritchie, scienziata dei dati dell’Università di Oxford.

Non si tratta quindi di un disgustoso ammasso di carne questa volta, ma di un altrettanto interessante ritrovamento che potrebbe migliorare le attuali scorte di litio.

