Conosci il (secondo) responsabile delle abbuffate? È tutta colpa sua

Dopo aver individuato la molecola che combatte l'obesità nei bambini, è stato finalmente trovato il responsabile delle abbuffate, ovvero colui che ci induce a mangiare grandi quantità di cibi grassi e calorici. La scoperta è stata poi pubblicata su The Faseb Journal.

Studi precedenti dimostrano che un fondamentale elemento che compone "l'interruttore genetico" delle cosiddette abbuffate, è il gene CRTC1. È stato infatti ampiamente dimostrato in letteratura, come la sua disattivazione induca ad un considerevole aumento di peso nei topi.

Non era però ancora chiaro, in quali cellule del cervello svolgesse la sua azione inibitrice, dal momento che il gene viene espresso da tutti i neuroni. Il team di ricercatori dell'Osaka Metropolitan University guidati dal dott. Shigenobu Matsumura, ha focalizzato l'attenzione sui neuroni che esprimono il recettore della melanocortina-4 (MC4R), poiché sono proprio le mutazioni di questo gene la principale causa di obesità.

Gli esperti, ipotizzando che fosse proprio il gene MC4R il secondo componente dell'interruttore genetico delle abbuffate, hanno generato dei topi che non esprimono CRTC1, dunque senza alcuna inibizione, utilizzando neuroni con MC4R. Dai risultati è emerso che dalla "combinazione" di questi interruttori, durante una dieta standard non vi sono stati aumenti di peso negli animali a differenza di un'alimentazione ipercalorica, che ha fatto sì che i topi iniziassero a mangiare in modo del tutto incontrollato sviluppando addirittura il diabete.

Il dott. Matsumura dichiara: "Questo studio ha rivelato il ruolo svolto dal gene CRTC1 nel cervello e parte del meccanismo che ci impedisce di mangiare in eccesso cibi ipercalorici, grassi e zuccherati." Nonostante tali mutazioni non portino a desiderare di mangiare pietre e vernice, la speranza degli studiosi è che questi risultati non solo aumentino la consapevolezza di ciò che ci induce a mangiare molto, ma migliorino anche un tempestivo intervento terapeutico.