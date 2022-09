Conosci la Sindrome dei capelli non pettinabili? Ecco di cosa si tratta

Conoscevate la sindrome dei capelli non pettinabili? Un nuovo studio pubblicato su JAMA Dermatology ha finalmente scoperto l'esistenza di mutazioni genetiche identificabili nella maggior parte dei soggetti affetti.

A quanto pare dal punto di vista patologico, non esiste solo l'alopecia la cui cura ancora non esiste, ma anche la sindrome dei capelli non pettinabili. È una malattia rara, che si manifesta principalmente nell'infanzia, andando spesso a regredire spontaneamente nell'età adulta.

I capelli dei soggetti che soffrono di tale condizione si presentano secchi, crespi. Contrariamente a quanto si potrebbe inoltre, sono molto spesso chiari e lucidi, manifestando però una notevole difficoltà nell'appiattirli o pettinarli.

Il team di ricercatori ha reclutato 107 bambini con la sindrome dei capelli non pettinabili al fine di analizzare i loro geni per individuare una possibile correlazione con la malattia. Dai risultati si è riscontrato che in 76 dei soggetti reclutati è presente una mutazione del gene PADI3.

Si tratta di un gene fondamentale nella produzione di tricoialina, ovvero un'importante proteina che si trova nei capelli. Secondo il gruppo di scienziati, la scoperta di queste varianti potrebbe condurre a nuove soluzioni di trattamento per questa sindrome così rara che, spesso, può produrre effetti decisamente impattanti sulla psiche dei bambini affetti, a causa dell'aspetto insolito che assumono i capelli stessi.

Per quanto possano essere sottovalutati, abbiamo già visto non molto tempo fa, che tirarsi i capelli rappresenta un disturbo psicologico vero e proprio. Ecco quindi che bisognerebbe prestarvi più attenzione, non soltanto dal punto di vista estetico.