Conosci quella volta in cui venne fatto uno studio su... 3 zombie?

Diciamolo subito: chi di voi ha mai sentito parlare di studi clinici effettuati su degli zombi? No, non siamo impazziti, questa volta è accaduto realmente. Scopriamo insieme gli studi fatti su tre presunti zombie da alcuni ricercatori di Haiti.

Questa volta non ci sono piccioni che stanno diventando zombie, ma parliamo di una vera e propria indagine avviata nel tentativo di scoprire l'identità di tre individui morti da diverso tempo, avvistati e riconosciuti dagli abitanti come "tornati in vita".

Secondo le credenze Voodoo haitiane, gli spiriti dei morti a volte possono essere catturati da stregoni chiamati bokor e utilizzati per rianimare cadaveri in zombie. Proprio in questo luogo è infatti nato questo "individuo" oramai celebre in tutto il mondo, su cui sono stati fatti innumerevoli giochi, film o libri.

In uno studio pubblicato nel lontano 1997, i ricercatori hanno indagato su tre casi specifici utilizzando tecniche di elettroencefalografia e test del DNA per cercare di trovare una spiegazione razionale per gli apparenti cadaveri che camminano.

Il primo di questi riguardava una donna morta a 30 anni. Gli avvistamenti da parte dei familiari iniziarono tre anni dopo il tragico giorno. Un tribunale locale ha autorizzato l'apertura della tomba della donna, rivelandola però piena di pietre.

Una volta individuato lo zombie, gli stessi scienziati affermarono: "Teneva la testa in una posizione abbassata e camminava in modo estremamente lento e rigido, muovendo a malapena le braccia e occasionalmente mormorava alcune parole incomprensibili". Si tratta dunque di un vero episodio? Non proprio…

Nonostante l'apparente zombificazione della donna, infatti, gli autori offrono una diagnosi di schizofrenia catatonica, ipotizzando che la donna non fosse affatto morta, ma potrebbe invece essere stata avvelenata da una "tossina neuromuscolare" al fine di indurre la catalessi, ingannando i parenti.

In seguito, lo stregone colpevole potrebbe quindi aver recuperato il corpo sepolto, poco prima che la donna riprendesse conoscenza, con la mancanza di ossigeno all'interno della tomba che potrebbe aver provocato danni cerebrali, spiegando così il suo "stato di zombie".

Nel secondo caso viene descritto un uomo di 26 anni avvistato in un combattimento di galli locale, 19 mesi dopo essere stato sepolto. Ancora una volta, gli esami clinici non hanno restituito risultati soprannaturali e all'uomo è stata diagnosticata una "sindrome cerebrale organica ed epilessia". Ma la cosa ancor più importante, è che il test del DNA ha rivelato che non si trattava dell'uomo che era morto poco prima, ma di un altro individuo.

In un caso simile, una donna di 31 anni è stata identificata come un abitante morta da 13 anni. Tuttavia, un esame medico ha rivelato non solo che fosse ancora umana, ma che si trattasse (nuovamente) di un soggetto diverso da quello deceduto.

Alla luce di ciò, gli autori dello studio concludono che: "L'identificazione errata di uno sconosciuto errante, con problemi di mente, da parte di parenti in lutto è la spiegazione più probabile".

Dopo avervi dunque ricordato i posti sicuri in caso di apocalisse zombie, appare evidente come (al momento) tali individui possano esistere solo nelle nostre paure più recondite.