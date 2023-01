Conosci il vero motivo per cui i fogli dei quaderni hanno i margini? Resterai sorpreso

Cercando su internet i motivi per cui i quaderni hanno dei margini a sinistra e a destra, ci si imbatte in due narrazioni: la prima giustifica la presenza di queste linee (solitamente rosse o blu) come spazio apposito per le parole chiavi e per gli appunti; la seconda, invece, è così assurda da sembrare pura fantasia.

A dire il vero, ci sono molte persone che prediligono quaderni senza margini, per guadagnare più spazio sul foglio A4; tuttavia, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha scritto su una pagina delimitata: vi basti pensare ai vecchi quaderni a righe delle elementari!

Stranamente, sul web ci sono moltissimi articoli e video che sostengono che questi delimitatori sono una sopravvivenza del passato: un tempo, infatti, i ratti amavano così tanto leggere che erano soliti divorare i bordi dei fogli lasciati in giro. Ergo, la zona dove segni le parole chiavi e i titoli dei tuoi appunti era, in realtà, stata ideata per salvaguardare l’integrità dei manoscritti dai roditori.

Questa narrazione, sebbene sia estremamente interessante, non è attestata da fonti certe; rimane comunque sorprendente che una grandissima fetta di internet abbia diffuso questa spiegazione. Quel che è certo è che ora puoi fare bella figura con i tuoi amici raccontandogli questa storia.

