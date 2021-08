Conosciamo davvero l'aspetto dei confini del Sistema Solare?

I confini del nostro Sistema Solare non sono ancora molto conosciuti, anche se negli anni abbiamo inviato qualche veicolo per esplorare queste zone. Grazie a queste informazioni, abbiamo idea dell'aspetto del confine del nostro quartiere solare? Sì, ma si tratta di un lavoro in continua evoluzione.

Una mappa in 3D del confine del sistema solare ha richiesto 13 anni per essere creata, ma è riuscita lo stesso a rivelare alcuni segreti su questo misterioso confine, chiamato eliosfera esterna. Quest'ultima è una regione dello spazio in cui il vento solare viene "deviato" indietro dalla radiazione interstellare.

In poche parole, il vento solare (che proviene dalla nostra stella) e il vento dello spazio interstellare si incontrano e formano un confine "naturale" ai confini del sistema solare. Tale bordo esterno venne visto la prima volta nel 2012, quando la navicella spaziale Voyager I, lanciata dalla NASA nel 1977, attraversò lo spazio interstellare.

Questo strato finale è approssimativamente sferico e si pensa si estenda per 90 unità astronomiche (UA) in tutte le direzioni (1 unità astronomica equivale a 150.000.000 di chilometri). L'eliosfera esterna, invece, si estende per circa 110 UA, ma nella direzione opposta è molto più lunga, almeno 350 UA (così come potrete vedere in calce alla notizia). Il vento solare, in poche parole, crea una sorta di "scudo" che ci protegge dalle radiazioni cosmiche.

La NASA ha intenzione di scoprire ancora più informazioni sull'eliosfera e ha intenzione di lanciare una nuova missione chiamata Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) nel 2025.