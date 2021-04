Conosciamo le Immunoglobuline, i nostri bodyguard personali

La medicina ha da sempre utilizzato termini più o meno particolari per identificare organismi e parti del corpo, le Immunoglobuline sono tra questi, note anche come Anticorpi e talvolta chiamate anche Gamma-Globuline per la particolare forma ad Y che li caratterizza.

Sostanzialmente sono molecole di glicoproteine prodotte dalle plasmacellule (globuli bianchi). Agiscono come una parte fondamentale della risposta immunitaria riconoscendo e legandosi in modo specifico a particolari antigeni, come batteri o virus, e favorendone la distruzione.

Non eliminano quindi l'ospite estraneo direttamente, ma si collegano ad esso per renderlo maggiormente identificabile e sensibile all'azione degli altri componenti del sistema immunitario (fagociti e cellule citotossiche). Come se un nemico venisse evidenziato sul campo di battaglia con un ping o una vernice fluorescente.

Data questa loro importante capacità di identificazione e per far fronte alla richiesta di una risposta immunitaria altamente complessa e specifica, le immunoglobuline vengono suddivise in cinque principali classi: IgA, IgD, IgE, IgG ed IgM (a loro volta aventi altre sottoclassi sulla base di altre piccole differenze strutturali).

Ogni gruppo di anticorpi è rivolto e focalizzato in una specifica area di interesse, le IgA ad esempio sono presenti nelle varie secrezioni esterne (muco, saliva, lacrime), le IgE sono invece collegate alle reazioni allergiche, le IgM sono implicate nella risposta immunitaria primaria e sono le prime ad intervenire in caso di organismo estraneo. Le IgG infine che, costituendo il cardine della risposta immunitaria secondaria, conferiscono la famosa immunità.

Affascinante notare come il gruppo di IgD sia ancora oggetto di studio, ricerche scientifiche recenti infatti mostrano come abbiano un ruolo nel dirigere un sistema ancestrale di sorveglianza tra infiammazione ed immunità pur rimanendo poco chiaro il meccanismo che li governa.

Se siete quindi curiosi di conoscere i valori dei vostri anticorpi basta effettuare un semplice test chiamato immunoglobuline quantitative o totali, che pur non risultando di carattere diagnostico, è comunque un importante ausilio per riconoscere una data patologia