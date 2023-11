Finalmente conosciamo un po' meglio l'evoluzione dei gatti nella storia

I gatti hanno sempre occupato un posto speciale, affascinando gli scienziati con la loro eleganza, agilità e varietà di specie. Recentemente, un team internazionale di ricercatori ha compiuto un passo da gigante nella comprensione dell'evoluzione di questi enigmatici animali, analizzando i genomi completi di cinque specie di felini.

Questo studio, che ha utilizzato tecniche avanzate come il "trio binning", ha permesso di distinguere i genomi specifici con una precisione straordinaria, gettando nuova luce su come si sono sviluppate le diverse specie di gatti. Una delle scoperte più sorprendenti riguarda la relativa semplicità genetica dei gatti rispetto ad altri mammiferi.

I ricercatori hanno scoperto che queste creature presentano poche variazioni genetiche complesse, il che spiega perché, ad esempio, i cromosomi di un leone non differiscono molto da quelli di un gatto domestico. Questa stabilità genetica è dovuta alla bassa frequenza di duplicazioni segmentali, ovvero sezioni di DNA molto simili tra loro, nei genomi felini. Questa caratteristica porta a una minore diversità di specie tra i gatti rispetto ad altri mammiferi.

Un'altra scoperta significativa riguarda i geni olfattivi. I ricercatori hanno notato una grande variazione tra le specie in questi geni, probabilmente perché alcune specie di gatti hanno ancora bisogno di un forte senso dell'olfatto per cacciare, mentre altre, come i gatti domestici, hanno perso molti di questi geni. Ad esempio, il gatto pescatore ha mantenuto i geni che gli permettono di rilevare gli odori nell'acqua, essenziali per la caccia, mentre i gatti domestici, che non hanno la stessa necessità di cacciare, li hanno persi col tempo (ma tutti loro amano il tonno in modo univoco).

Queste scoperte non solo arricchiscono la nostra comprensione dell'evoluzione dei felini, ma hanno anche importanti implicazioni per la conservazione, lo studio delle malattie e la comprensione del comportamento unico di ogni specie di queste palle di pelo (ligri e tigoni compresi, ovviamente). Con una conoscenza più approfondita delle differenze genetiche che rendono ogni tipo di gatto unico.