Gli USO (Oggetti Sottomarini Non Identificati) rappresentano una minaccia più grande per la Marina rispetto agli UFO per gli aerei. Questi USO, spesso grandi animali marini non identificati, hanno causato più danni alle navi della Marina rispetto a quanto gli Oggetti Volanti Non Identificati abbiano fatto agli aerei.

La Marina degli Stati Uniti ha recentemente attirato l'attenzione su questo argomento quando ha rivelato nuove linee guida per i piloti che desiderano segnalare incontri con fenomeni aerei inspiegabili. Tuttavia, sono state le creature misteriose provenienti dallo "spazio interno" piuttosto che dallo spazio esterno a rappresentare una minaccia reale per la Marina.

Da sempre, i marinai raccontano storie di mostri marini che si nascondono nelle profondità, capaci di afferrare membri dell'equipaggio e distruggere navi (ovviamente tali racconti sono esagerati dalla suggestione). Tuttavia, recenti scoperte dimostrano che ci sono ancora molte creature negli oceani in grado di alimentare gli incubi.

Inoltre, è vero che gli USO, e non gli UFO, hanno presentato un maggior pericolo per gli esseri umani.

Un esempio è il caso della USS Stein nel 1978, che ha riscontrato un aumento del rumore del sonar a causa di graffi e tagli sulla cupola del sonar, causati dalle ventose di un calamaro gigante. In un altro incidente nel 1976, una barca di recupero siluri che conduceva ricerche oceanografiche ha catturato accidentalmente uno squalo bocca grande, una creatura mai vista prima e lunga quasi 5 metri.

Anche il comandante Vining A. Sherman ha raccontato di aver incontrato uno squalo balena di dimensioni enormi, una creatura rara all'epoca, durante il servizio sulla USS Hale. Insomma, la scoperta e l'identificazione di queste creature misteriose rimangono una sfida affascinante per i ricercatori e gli esploratori marini e merita un nome tutto suo.