Consegne in un giorno, Amazon riesce già ad offrire il servizio al 72% degli americani

Amazon, missione consegne in un giorno. Il servizio è offerto già in alcune aree, anche in Italia. E ora il colosso vuole rendere questa tempistica lo standard per tutti i clienti Prime, l'abbonamento premium di Amazon che offre anche film e serie TV. Lo può fare, rivela un nuovo report.

Infatti la consegna in un giorno, già oggi, raggiunge il 72% dei consumatori americani. Un numero impressionante, che testimonia l'incredibile mole di investimenti di Amazon nella logistica. Nell'immagine in calce si vede infatti come nel 2014 il servizio toccasse davvero poche metropoli in tutta la federazione statunitense. In solamente 4 anni è cambiato tutto. Ovviamente rimangono fuori le aree a bassa densità demografica, e difficilmente questo cambierà nell'immediato.

Il dato sale, infatti, al 95% se si prendono in considerazione le famiglie che risiedono nei 16 Stati a reddito più alto e Washington DC.

Ovviamente stiamo parlando di una cosa diversa dalla consegna in giornata, dove il pacco (o la spesa) arriva nell'arco di poche ore. Questo servizio è presente in alcune grosse metropoli, in Italia c'è a Milano e Roma, ad esempio. Ma ha un costo ancora molto alto, sempre in Italia oscilla tra i 6,99 e gli 8,99€ a seconda che si sia abbonati a Prime o meno.

Amazon vuole offrire la spedizione gratuita di un giorno ai clienti Prime, la notizia.