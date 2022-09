Le conseguenze dei disastri ambientali sui delfini sono raccapriccianti

A distanza di ben 12 anni dall'incendio della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, che riversò in mare 800 milioni di litri di petrolio, un gruppo di ricercatori ha monitorato e studiato gli effetti su alcuni delfini. I risultati sono terribili.

Parliamo di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, talmente grave da andare a contaminare non solo le acque dove effettivamente era situata la petroliera, ovvero quelle del Golfo del Messico, ma anche la Florida, l'Alabama o la Louisiana.

Condotto dalla National Marine Mammal Foundation di San Diego, lo studio ha interessato 71 delfini che vivono proprio in Louisiana. Dopo aver prelevato dei campioni di sangue, questo è poi stato confrontato con quello di soggetti assolutamente sani, non coinvolti nell'incidente. I risultati sono allarmanti.

Sono state riscontrate migliaia di variazioni nell'espressione genica dei delfini presenti al momento del disastro, entrati in diretto contatto quindi con il petrolio. In particolare ad essere coinvolto sembrerebbe un gene chiamato PRG3, che nell'essere umano è strettamente correlato alla salute dei nostri polmoni. Inoltre, sono state rilevate alcune mutazioni anche su geni responsabili delle difese immunitarie.

Effettivamente in tali animali, è stato possibile riscontrare una seria difficoltà sfociata poi in vere e proprie complicanze, proprio a livello polmonare, rispetto ai delfini non esposti.

Gli autori però, decidono di rimanere cauti sulle conclusioni. Per quanto possano apparire innegabili tali alterazioni, considerando i livelli di inquinamento dei nostri oceani, appare difficoltoso identificare nel solo petrolio la causa scatenante.

Dopo aver scoperto che anche i delfini hanno la memoria episodica, dovremmo a questo punto cercare di mantenere in vita questi meravigliosi animali, magari evitando o meglio ancora prevenendo disastri come quello del 2010, che ha decisamente stravolto la vita di milioni di esseri viventi.