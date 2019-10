Che conseguenze potrebbe portare la scoperta della vita su Marte?

Jim Green, direttore della divisione scienze planetarie della NASA,pensa che tutto sommato la scoperta della vita su Marte è prossima. Addirittura crede che siamo ormai a pochi anni di distanza, soprattutto grazie al Mars rover e all'ExoMarsdell'ESA. Ma non finisce qua, Green è terrorizzato dalle implicazioni di questa possibile scoperta.

La ragione di questa paura? Green l'ha spiegata al Telegraph: "Inizierà una nuova linea di pensiero. Non credo che siamo preparati per i risultati. Sono stato preoccupato perché penso che siamo vicini a trovarla [la prova della vita su Marte] e a fare qualche annuncio".



Entrambi i rover partiranno nel 2020 e l'idea è quella di perforare la superficie marziana, prelevare campioni di roccia, analizzarli e, sperabilmente, trovare materia organica. Materia organica che potrebbe indicare la presenza di organismi viventi sul Pianeta Rosso. Campioni che verranno poi inviati alla Terra per ulteriori analisi.



Le preoccupazioni di Green provengono dall'ormai celebre e recente annuncio dell'ESA di aver trovato la prova di un sistema di acque sotterranee a livello planetario su Marte, acqua che potrebbe permettere al pianeta di ospitare la vita (o di aver ospitato la vita). Secondo Green, le prove di organismi su Marte ri-solleverebbero una serie di domande sulla vita aliena. Domande che ci facciamo da sempre ma che avrebbero una ragione ulteriore per essere pressanti ed interessanti: La vita su Marte assomiglia in qualche modo alla vita sulla Terra? Avrebbe potuto "viaggiare" da un pianeta all'altro? "Non c'è motivo di pensare che non ci siano civiltà altrove, perché stiamo trovando esopianeti dappertutto", conclude Green. D'altra parte il SETI cerca tracce di civiltà da tempo.



In effetti, data la quantità spaventosa di esopianeti trovati e la stima di esopianeti da trovare, è irragionevole pensare che una civiltà non si sia potuta sviluppare altrove, magari in un momento diverso dal nostro, magari si svilupperà in un futuro; potrebbe essere agli albori o alla conclusione della sua storia. Discorso ben diverso è immaginare che tale civiltà ci venga a trovare di nascosto e giri per il pianeta indisturbata, ovviamente. Ma chi lo sa?