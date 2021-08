Quali sarebbero le conseguenze se la Terra smettesse improvvisamente di girare?

Avete mai pensato a cosa accadrebbe se la terra smettesse improvvisamente di girare? Se lo avete fatto sappiate che con tutta probabilità si estinguerebbe qualunque forma di vita, vegetale o animale, sulla superficie.

Le cause della catastrofe sarebbero principalmente da imputare alla velocità con cui la terra gira intorno al proprio asse, che varia da un massimo di 1770 km/h all’equatore fino a un minimo di 0 km/h ai poli, questo significa che una persona o un oggetto situato nei pressi dell’equatore viaggia a una velocità superiore a quella del suono. Se il pianeta dovesse fermarsi bruscamente, il momento angolare impartito all'aria, all'acqua e persino alle rocce lungo l'equatore continuerebbe a muoversi a questa “vertiginosa” velocità, provocando una specie di effetto “rimbalzo” dovuto all’inerzia delle masse sul pianeta. Ciò causerebbe danni incalcolabili per tutta la superficie della terra, che si “squarcerebbe” generando frammenti rocciosi spediti fino alle regioni superiori dell'atmosfera e nello spazio esterno.

Tuttavia secondo James Zimbelman, geologo presso il “National Air and Space Museum dello Smithsonian”, non tutto sarebbe perduto per il pianeta Terra, infatti la sua attrazione gravitazionale eserciterebbe sui frammenti in orbita un effetto di “accrescimento” portandoli a bombardare la superficie terrestre fino a vaporizzare l’acqua e liquefare la crosta, con il conseguente riacquisto di parte della massa terrestre dispersa nello spazio.

Comunque possiamo stare tranquilli, la possibilità che la Terra smetta di girare da un momento all’altro rimane teoricamente impossibile, come afferma lo stesso Zimbelman: "Non esiste una forza naturale che possa fermare la rotazione della Terra”.