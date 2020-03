I consigli di Apple per disinfettare i Mac, iPad, iPhone, iPod e tutti i dispositivi

La scorsa settimana gli esperti, per evitare la diffusione del Coronavirus, aveva consigliato di disinfettare gli smartphone ogni giorno. Apple è immediatamente corsa ai ripari ed ha aggiornato la pagina per far sapere ai proprietari di iPhone, iPad e Mac come pulire i dispositivi.

La scelta, si legge nel documento di supporto, è dettata dal fatto che "i prodotti Apple sono realizzati con una varietà di materiali ed ognuno di questi ha requisiti di pulizia specifici".

Le linee guida generali sono le seguenti:

Consigliato l'utilizzo solo di un panno morbido e privo di lanugine;

Evitare panni abrasivi, asciugamani, salviette di carta o simili;

Evitare l'eccessiva pulizia, che potrebbe causare ulteriori danni;

Scollegare le fonti di alimentazioni esterne, i dispositivi ed i cavi;

Tenere i liquidi lontani dai prodotti, se non diversamente indicato per i prodotti resistenti;

Non far penetrare umidità nei fori;

Non utilizzare spray, candeggine o abrasivi;

Non spruzzare detergenti direttamente sui dispositivi.

E' inoltre consigliato anche l'utilizzo di una salvietta disinfettante con alcol isopropilico al 70% o salviette disinfettati Clorox. "E' possibile pulire delicatamente le superfici dure e non porose dei prodotti Apple, come display, tastiere o altre superfici esterne" si legge nella nota, che però sconsiglia l'utilizzo di candeggina ed anche l'immersione dei prodotti in bacinelle contenente i detergenti.

In precedenza Apple aveva sconsigliato di utilizzare prodotti diversi dall'acqua poichè alcune sostanze potrebbero rovinare il rivestimento oleorepellente che viene utilizzato sul touchscreen.