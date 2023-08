Alcuni consigli per navigare più rapidamente sul Web da smartphone

Dopo avervi spiegato come preparare lo smartphone per le vacanze, vi sveliamo oggi una serie di consigli ed accorgimenti per navigare più velocemente in rete con lo smartphone, specie quando vi trovate ad utilizzare la connettività mobile al posto del Wi-Fi di casa. Questi trucchetti potrebbero tornarvi utilissimi fuori casa!

Innanzitutto, vi ricordiamo che ogni smartphone ha una velocità massima di rete prestabilita, che viene indicata dalla sua compatibilità con gli standard 3G, 4G o 5G. Uno smartphone compatibile con il 5G può raggiungere una velocità massima maggiore di uno limitato al 4G o al 3G, ovviamente ammesso che vi sia una copertura adeguata.

Ciò, però, non significa che il vostro smartphone opererà sempre alla velocità massima consentita dal punto di vista teorico, né tantomeno che non possiate fare nulla per rendere più rapida la consultazione del web dal vostro device. Come sempre, partiamo dai consigli più basilari: se notate che il caricamento delle pagine web è lento, riavviate lo smartphone. Così facendo, infatti, ripulirete la cache del browser, risolvendo ogni bug che potrebbe causare un caricamento rallentato della pagine internet.

Se ciò non dovesse bastare, uno step successivo è quello di cancellare manualmente la cache del browser tramite le impostazioni di quest'ultimo o quelle di sistema. Fatto ciò, ricordatevi anche di aggiornare il sistema operativo dello smartphone: un firmware non aggiornato potrebbe infatti avere ripercussioni negative sulla vostra esperienza di navigazione.

Nel caso in cui anche questi provvedimenti non dovessero bastare, il consiglio è quello di limitare al massimo i consumi "extra" rispetto alla semplice navigazione. In altre parole, vi suggeriamo di disattivare le app in background, che potrebbero scaricare o caricare dati sul web senza che ve ne accorgiate, ma anche di disabilitare gli aggiornamenti automatici: quest'ultimo passaggio è utile anche se avete una rete mobile a consumo e non volete restare "a secco" in spiaggia o in montagna.

L'ultimo consiglio per rendere più rapida la navigazione è quello utilizzare una VPN o un browser "leggero", come Opera: entrambi i software, infatti, permettono di ridurre il numero di dati inviati e ricevuti per il caricamento di ogni pagina web, rendendo così più rapida la navigazione su internet! Se volete saperne di più, potete anche dare un'occhiata all'elenco dei browser web più utilizzati al mondo.