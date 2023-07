Alcuni consigli per preparare lo smartphone per le vacanze

Grazie alla nostra guida su come evitare che lo smartphone si surriscaldi siete sopravvissuti alle roventi giornate di inizio luglio, e ora non vedete l'ora di portare con voi il vostro amato telefono in vacanza. Che andiate al mare o in montagna, però, ci sono alcuni accorgimenti da adottare per preparare al meglio lo smartphone per il viaggio.

Il primo consiglio è quello di aggiornare il sistema operativo e le app installate sul dispositivo. Fuori casa potreste trovarvi senza una rete Wi-Fi stabile, perciò il consiglio è quello di scaricare tutto ciò che vi serve prima di partire: ciò significa, oltre agli aggiornamenti del caso, anche che è giunto il momento di scaricare la vostra playlist preferita di Spotify e la puntata di quella serie TV che volete godervi in viaggio.

Il secondo consiglio, anche questo importantissimo, è quello di verificare di aver effettuato un backup dei vostri dati prima della partenza: se per gli smartphone Android potete utilizzare Google One, per gli iPhone il consiglio è quello di scegliere iCloud. Tutto ciò che avete sul device (foto, video, chat, documenti) dovrebbe essere salvato in rete: in questo modo, se il vostro dispositivo dovesse andare incontro a qualche spiacevole incidente o essere rubato i vostri dati non andranno persi insieme a lui.

Se non avete uno smartphone recentissimo, un altro accorgimento da prendere potrebbe essere quello di acquistare una buona powerbank per il viaggio. Ricordate che lo stile di vita delle vacanze è spesso più movimentato di quello delle giornate lavorative, che il caldo influisce sulla batteria dello smartphone e che anche l'uso più intenso della fotocamera potrebbe farsi sentire: con una powerbank sarete sicuri di arrivare a fine giornata senza dover cercare una presa in spiaggia.

Un altro consiglio utile è quello di verificare le condizioni del roaming del vostro operatore di rete telefonica: ovviamente il roaming nell'UE è libero, ma lo stesso non vale per mete "esotiche" quali Giappone, USA e isole tropicali, ma neanche per i Paesi sull'altra sponda del Mediterraneo. Se necessario, acquistate una SIM adatta prima di partire!