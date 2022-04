La console di Apple si avvicina? Spuntano i brevetti dei controller

A fine marzo vi abbiamo spiegato che Apple starebbe lavorando a una console in collaborazione con produttori videoludici affermati come Ubisoft e Capcom. Oggi, una serie di brevetti depositati da Cupertino fa luce su dei controller Apple per iPhone e iPad, che potrebbero però essere utilizzati anche su un dispositivo appositamente pensato per il gaming.

I brevetti, depositati il 31 marzo scorso sotto il nome collettivo di "Apple inventa una varietà di controller per il gaming del futuro", sembrano mostrare una serie di controller magnetici per iPhone e iPad, che includono tra le altre cose una custodia protettiva dotata di croce direzionale e di quattro pulsanti, un sistema non dissimile dai joy-con di Nintendo Switch e un controller sulla falsariga di quello utilizzato da Microsoft su Xbox Series X e S.

Potete vedere le immagini dei controller (pubblicate da Patently Apple) nella galleria in calce a questa immagine. Il primo dei tre controller sembra essere del tutto simile ai joy-con di Nintendo Switch: si tratta di una coppia di dispositivi magnetici "attaccabili" al lato di un iPhone o di un iPad, dotati ciascuno di uno stick analogico e di un crocino direzionale o di quattro pulsanti. La particolarità di questi device è che essi sembrano essere compatibili sia con iPhone che con iPad, sia in orizzontale che in verticale.

Il secondo controller sembra invece essere una cover per iPhone con controller incorporato. La cover in sé non sembra essere troppo diversa dalle tradizionali custodie "a portafoglio" per smartphone o da quelle vendute anche da Apple per gli iPad, ma presenta su uno dei lati una croce direzionale ed una serie di pulsanti, insieme ad un'interfaccia utente non meglio specificata e che potrebbe variare di gioco in gioco, mostrando per esempio dei pulsanti digitali o una tastiera QWERTY.

Il terzo dispositivo è invece un tradizionale controller come quello di Xbox, dotato di quattro pulsanti, due stick analogici e un crocino direzionale, che può essere collegato via Bluetooth all'iPad o all'iPhone per la riproduzione di videogiochi con controlli non touch.

I tre brevetti sono stati registrati sia negli Stati Uniti che in Europa, perciò sembra che qualcosa si stia effettivamente muovendo a Cupertino per un ecosistema da gaming che comprenda iPhone, iPad e, magari, anche una console proprietaria. In questo ecosistema potrebbe rientrare presto anche il primo visore per la realtà aumentata di Apple, che potrebbe essere presentato alla WWDC 2022 di giugno.