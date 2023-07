Console e PC: come affrontare il caldo estivo? I consigli di Samsung

Lo scorso anno a infiammare l'estate fu il dibattito sulle raccomandazioni di Valve per il corretto utilizzo di Steam Deck durante l'estate. Anche quest'anno il calore sembra pronto a sfidarci, ma come gestire al meglio PC e console?

Per rispondere a questa domanda ci viene incontro Samsung che, in un comunicato dedicato ai gamer, ci spiega come mitigare gli effetti del caldo per continuare a giocare ai nostri titoli preferiti.

Per l'esattezza, la risposta di Samsung prevede un totale di sette consigli.

Per prima cosa, si parla di ventilazione: con o senza aria condizionata, proprio come voi anche il vostro PC e la vostra console hanno bisogno di ricambio d'aria e di una flusso di corrente che contribuisca in maniera naturale a rendere più efficaci i sistemi di dissipazione.

In assenza di un flusso d'aria, infatti, il calore prodotto dal dispositivo andrà a ristagnare nella stanza, rientrando in circolo all'interno della macchina, riducendone l'efficacia.

Secondo consiglio: la giusta posizione. In successione con il primo consiglio, impossibile non tener conto di dove avete piazzato la vostra macchina da gioco. Ricordate, per esempio, di evitare la luce diretta del sole, che contribuirà ad aumentarne le temperature. Ovviamente, occhio anche a mantenerla ben distante da muri o altre superfici che ne limitino il flusso d'aria.

Se giocate da notebook, evitate di stendervi a letto poggiandolo sulla pancia: non vi ringrazierà!

Terzo, concedetevi un break ogni tanto: anche i campioni fanno pausa, sia per la circolazione corporea che per far scendere le temperature della console. Fate tesoro di questo consiglio, perché la salute è da mettere sempre al primo posto.

Quarto: la posizione è importante, ma anche la manutenzione. In particolare, caldo e polvere compongono una pessima combinazione. Spolverate la macchina e, se il vostro PC ha dei filtri antipolvere, sfilateli e puliteli separatamente, possibilmente in sicurezza, evitando di disperderla nell'ambiente e di respirarla.

Quinto: caricatelo, ma non esagerate. Se arrivate al 100%, non è il caso di continuare a tenere sotto carica il vostro dispositivo. Questo processo alza le temperature più del normale utilizzo e, soprattutto, rischiate di deteriorare la batteria.

Sesto consiglio: scegliete le giuste componenti. Mantenete i dati al sicuro e le macchine in pieno stato di forma utilizzando tecnologie efficienti come le nuove GPU NVIDIA, che scaldano davvero pochissimo (qui la recensione della RTX 4060 Ti).

Oltre alle componenti all'avanguardia sul fronte termico, anche i supporti dovrebbero viaggiare di pari passo. In tal senso, Samsung consiglia il suo SSD 990 Pro, che abbiamo recensito negli scorsi mesi, con tanto di dissipatore di calore e di tecnologia Dynamic Thermal Guard.

Ultimo, ma non per importanza, un consiglio che potrebbe sembrarvi banale: spegnete il dispositivo! Quando non lo state utilizzando, spegnete il vostro PC. Risparmierete sulla bolletta ma gli concederete anche di "rifiatare" ogni tanto, anche se vi assentate giusto per un'oretta.