Ecco la console portatile MSI: non c'entra niente con ROG Ally e Legion GO

Quando, a qualche giro di orologio dal CES 2024, uscirono i primi rumor su una console portatile targata MSI, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulle sue specifiche: via i processori "per handheld" di AMD, spazio a Intel con i nuovi chip Meteor Lake.

MSI ha deciso di spiazzarci, adottando una delle soluzioni più affascinanti di questo segmento, ovvero una piattaforma in grado di ospitare le prime CPU chiplet sul mercato, non solo dotate di architettura ibrida ad alta efficienza termica ed energetica, ma anche dotate di processore neurale dedicato e di grafica Intel ARC con architettura Xe LPG, parente stretta delle GPU da gaming e con potenzialità molto interessanti legate proprio all'IA, che consentirebbe di beneficiare di un boost prestazionale simile a quanto offerto da FSR sulle console AMD, ma con la qualità superiore offerta dal machine learning e dalla tecnologia di upsampling Intel XeSS, concettualmente molto più simile al DLSS. La CPU scelta da MSI è l'Intel Core ULTRA 7 155H (6P/8E Core + 2E Core Low Power), tenuta a bada dal sistema di dissipazione a doppia ventola Cooler Boost HyperFlow. L'autonomia è supportata da una batteria da 53Whr e promette di durare fino al 50% in più degli altri handheld sul mercato.

Esteticamente si presenta con un design classico ed ergonomico, mentre sul frontale MSI ha scelto di utilizzare un display IPS FullHD (1080p) da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, copertura completa dello spazio sRGB e 500 nit di luminosità massima.

Trattandosi di un device basato su piattaforma Intel di ultima generazione, non manca il supporto all'interfaccia Thunderbolt 4, mentre il sonoro è affidato a un sistema Hi-Res Audio con doppio speaker da 2W.