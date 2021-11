ConstitutionDAO: problemi con i rimborsi, il fondo rischia di perdere milioni in Ethereum

Nelle ultime due settimane vi abbiamo raccontato l'epopea di ConstitutionDAO, una raccolta fondi in criptovalute lanciata per comprare una copia originale della Costituzione americana del 1776, da regalare poi ad un museo. Purtroppo, la raccolta fondi non si è conclusa positivamente, e ConstitutionDAO ha promesso di rimborsare chi ha contribuito.

Il gruppo dietro a ConstitutionDAO ha raccolto ben 47 milioni di Dollari, molti più del prezzo di vendita di base della Costituzione, pari a 23 milioni di Dollari, ma è stato battuto dalle offerte di altri compratori ed ha dovuto rinunciare alla sua copia della carta costituzionale continentale degli Stati Uniti, che sarebbe stata donata ad un museo ed esposta gratuitamente per tutti.

Al termine dell'asta, però, sono iniziati i problemi. ConstitutionDAO, infatti, si trovava per le mani ben 49.8 milioni di Dollari che non poteva spendere, poiché essi dovevano essere destinati alla copia della Costituzione o ritornati ai donatori. Dando prova di grande onestà, il gruppo ha deciso di aprire ai rimborsi per tutti gli utenti, ma la procedura si è rivelata più problematica del previsto.

Infatti, i finanziatori devono chiedere manualmente il rimborso, e in molti ancora non l'hanno fatto: a distanza di quasi due settimane dal fallimento dell'asta, ConstitutionDAO rimane in possesso di decine di milioni di Dollari dei suoi finanziatori.

Inoltre, poiché il denaro era stato raccolto in Ether, i cui costi di transazione, detti "gas fees", sono molto aumentati negli ultimi mesi, anche la procedura di rimborso si sta rivelando piuttosto costosa: in altre parole, chi richiede il rimborso dei propri fondi non li riceve per intero, ma ottiene il risultato della sottrazione delle "gas fees" alla somma iniziale di investimento.

Al momento, ConstitutionDAO ha rimborsato poco meno di 27 milioni di Dollari, mentre altri 23 milioni rimangono nel portafoglio dell'organizzazione in attesa di essere ritornati ai legittimi proprietari. Secondo ConstitutionDAO non vi è un limite temporale a quando i contributori potranno richiedere il proprio rimborso.