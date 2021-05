Quanto consuma l'app di Rai Play? Ecco di quanti giga avrete bisogno per lo streaming

Sono passati quasi due anni dal lancio della piattaforma RaiPlay, che permette di accedere in formato on demand ed in streaming all'intera programmazione della TV di stato. L'applicazione è disponibile anche per dispositivi mobili, ma quanto consuma?

Partiamo col dire che dati ufficiali non ce ne sono ma, sulla base delle esperienze di coloro che hanno avuto modo di utilizzarla, per ogni ora di visione vengono consumati 1 gigabyte di dati. Chiaramente, il tutto è legato alla qualità dello streaming: è chiaro che scegliendo l'alta definizione il dato indicativo è questo, mentre se ci si trova in una zona in cui la copertura di rete non è massima, potrebbe anche scendere.

Nelle FAQ, la Rai evidenzia che "è possibile supervisionare il proprio traffico dati grazie a un Alert che avviserà l’utente al primo passaggio dalla connessione Wi-Fi a quella 3G / 4G", mentre non è possibile indicare delle soglie, dall'app.

Al consumo di dati bisogna aggiungere anche quello della batteria: lo streaming è noto per consumare molta energia, motivo per cui consigliamo di agganciarvi sempre alla rete elettrica. Altrimenti, potete affidarvi ad un powerbank per evitare di restare senza energia nel vostro cellulare e quindi di ritrovarvi con il telefono scarico per le chiamate.