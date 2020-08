I consumatori si fidano delle tecnologie per la casa 'smart'?

Ultimamente vediamo sempre più spesso l'introduzione sul mercato di sensori per la "Smart Home". L'obiettivo di questi dispositivi domestici intelligenti è fornire servizi di intrattenimento avanzati con una più facile gestione della casa, tra cui faccende domestiche e protezioni dai rischi domestici.

Questa tecnologia è stata commercializzata per rendere migliori le case e semplificarne la vita degli utenti. Tuttavia, i consumatori non sono più convinti di potersi fidare, sopratutto per questioni di privacy e sicurezza.

Per comprendere meglio le percezioni dei consumatori sull'opportunità di avere una casa Smart, i ricercatori dell’Università di Warwick hanno condotto un sondaggio che rappresenta solo i consumatori del Regno Unito. I risultati mostrano che i consumatori dopo aver trasformato le loro abitazioni, in case intelligenti, poco dopo hanno cambiato idea preoccupati per i rischi riguardanti la privacy e la sicurezza.

Questi risultati appaiono nell'articolo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. I principali ripensamenti riguardano sopratutto la questione privacy. Dallo studio, tuttavia, sono emersi altri dettagli molto interessanti:

Questa tecnologia durante l'ultimo anno è stata adottata più dalle donne che dagli uomini;

I giovani di età compresa fra i 18 ed i 24 sono stati i primi ad adottare questi dispositivi, ma anche gli anziani di età pari ai 65 o superiore li hanno acquistati;

Le persone meno istruite sono le meno interessate all'uso di tali dispositivi per rendere la casa "intelligente".

La dott.ssa Sara Cannizzaro, dell'Università di Warwick, commenta: "La prova della sicurezza informatica e il basso rischio di violazioni della privacy saranno fondamentali nelle aziende di queste tecnologie, convincendo un numero di consumatori a investire nella loro tecnologia".