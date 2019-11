Consumer Reports: Galaxy Buds migliori delle AirPods Pro per qualità del suono

Consumer Reports ha pubblicato l'attesa recensione delle AirPods Pro di Apple, che sono state messe a confronto con le Galaxy Buds di Samsung, ovvero l'offerta concorrente del colosso coreano.

Nel lungo articolo viene citata la "superba cancellazione del rumore" ed il suono, definito "davvero buono", in netto miglioramento rispetto ad AirPods di prima e seconda generazione.

Le AirPods Pro hanno ottenuto un punteggio di 75, al di sopra delle Echo Buds di Amazon, ma secondo il Thomas Germain in termini assoluti di riproduzione la qualità offerta delle Galaxy Buds sarebbe superiore.

"Le Echo Buds, le nuove cuffie senza fili con cancellazione del rumore di Amazon, non hanno ottenuto buoni risultati nei nostri test, ma sono performanti e molto economiche. E mentre le AirPods Pro suonano meglio dei modelli precedenti di Apple, non ci hanno soddisfatto in termini di qualità audio in wireless. Le Galaxy Buds di Samsung rappresentano la scelta migliore, a circa 130 Dollari" si legge nell'articolo, che pur lodando il lavoro portato avanti dalla compagnia di Cupertino consiglia ai veri audiofili di optare per gli auricolari wireless di Samsung.

Voi avete avuto modo di provare le AirPods Pro o le Galaxy Buds? Se si, quali sono state le vostre impressioni? Fatecelo sapere nei commenti in calce.